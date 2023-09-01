Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о ленте, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена овацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из фильма «Энцо Феррари – человек и машина» Фото: Кадр из фильма «Энцо Феррари – человек и машина»

На открывшемся на днях Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Феррари», снятого по бестселлеру Брока Йейтса «Энцо Феррари — человек и машина». Байопики — сложный жанр, ибо трудно уместить в два часа всю жизнь героя. Совсем недавно мы смотрели экранизацию жизни Ферруччо Ламборгини, картину наивную в своей попытке объять необъятное и сделать это с максимальным пафосом.

Создателям фильма «Феррари», который на фестивале приветствовали шестиминутными овациями, удалось этого соблазна избежать. Картина рассказывает о событиях 1957 года, когда у Энцо не ладилось и с бизнесом, и с семьей (супругу Коммендаторе играет Пенелопа Крус). Роль самого Феррари досталась Адаму Драйверу, известному зрителю, прежде всего, по «Звездным войнам».

Однако несмотря на свою водительскую фамилию, не Драйвер, а другой артист вселяет уверенность в то, что гонки в фильме показаны максимально правдиво. В роли одного из гонщиков мы увидим Патрика Демпси, не только известного актера, но и профессионального автоспортсмена. Он участвовал в «24 часах Ле Мана», был совладельцем команды в гонках Indycar, является давним партнером марки Porsche.

Кстати, имеет автомобильный опыт и режиссер фильма Майкл Манн: несколько лет назад он был продюсером нашумевшей кинокартины «Ford против Ferrari». Кстати, для фильма, премьера которого состоялась накануне, были изготовлены не муляжи, а точные копии автомобилей, участвовавших в гонках Mille Miglia в 1957 году.

Фильм «Феррари» должен появиться в российском прокате 21 декабря. Но после того, как Министерство культуры Российской Федерации не рекомендовало к показу голливудские хиты «Барби» и «Оппенгеймер» как не соответствующие «духовно-нравственным ценностям страны», утверждать это со стопроцентной уверенностью я бы не взялся.

Все же Энцо Феррари был сложным персонажем, достойным подражания куда в меньшей степени, чем Илья Муромец, Чебурашка или даже Волк из «Ну, погоди!», если помните, во втором выпуске мультсериала он катался на ворованном гоночном автомобиле красного цвета.