Старт конкурса «Умная стипендия»-2023

1 сентября 2023 года стартует прием заявок на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

250 лучших студентов получат стипендию в размере 50 000 рублей и возможность пройти стажировку в банке «Центр-инвест», а также обучение у лучших специалистов Акселератора банка.

Претендовать на получение стипендии могут бакалавры, магистранты и аспиранты в возрасте до 27 лет включительно, обучающиеся на очной форме обучения в 22 вузах-партнерах.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. В рамках первого тура с 1 по 30 сентября 2023 года необходимо заполнить заявку на сайте стипендии, представить свои успехи в учебе и науке, а также описать свою бизнес-идею.

Во втором туре все участники, которые успешно прошли первый отборочный этап, готовят и размещают в социальных сетях видеопрезентацию о себе и своем бизнес-проекте.

В 2022 году капитал Фонда «Образование и наука ЮФО» был увеличен до 207 млн рублей. Свои успехи и бизнес-проекты на рассмотрение конкурсной комиссии в 2022 году представило рекордное количество претендентов — 9000 человек. Большинство проектов были посвящены трансформации экономики и улучшению условий труда, что соответствует 8-й Цели устойчивого развития.

Распределение проектов конкурса «Умная стипендия» по Целям устойчивого развития демонстрирует заинтересованность в поддержке актуальных вопросов современного мира и помощи в их решении среди молодежи юга России.

За многолетнюю историю участниками конкурса ФЦК стали более 30 000 студентов из 17 ведущих вузов Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани и республики Адыгея.

Банк «Центр-инвест» успешно реализует ESG-модель ответственного бизнеса в экономике трансформаций, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и их глобальной конкурентоспособности в интересах нынешнего и будущих поколений.

ПАО КБ «Центр-инвест»