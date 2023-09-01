«Биннофарм Групп» помогла собраться первоклассникам в школу

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» выплатила по 4,5 тыс. рублей каждому сотруднику, чей ребенок в этом году идет в первый класс, а также семьям с мобилизованными сотрудниками. Всего материальную помощь получили 195 человек, которые работают на производственных площадках компании и в головном офисе.



Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию ООО «Биннофарм Групп»:

«Наши силы традиционно направлены не только на привлечение в компанию лучших специалистов, но и на поддержку тех, кто уже стал частью команды «Биннофарм Групп». Мы отлично понимаем, что семьи с детьми нуждаются в дополнительной помощи, и приятно, что имеем возможность порадовать малышей сотрудников компании и облегчить заботы их родителей, при этом охватив персонал всех регионов присутствия».

Выплата стала дополнительной помощью для подготовки к новому учебному году, и является частью внутренней корпоративной программы, в рамках которой к праздникам и значимым датам семьи с детьми получают подарки, выплаты или возможность посещения развлекательных мероприятий, специально организованных для детей сотрудников «Биннофарм Групп».

ООО «Биннофарм Групп»