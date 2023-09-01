Суд признал незаконной рекламу Альфа-банка на экране банкомата

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения регионального управления ФАС России по делу о ненадлежащей рекламе Альфа-банка на экране банкомата. Финансовая организация будет привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Установлено, что в рекламном предложении, которое размещалось на экране банкомата, содержалась информация о процентной ставке в размере 20% по накопительному Альфа-счету. При этом другие условия, влияющие на изменение размера ставки и периоде ее действия, отсутствовали.

Федеральное законодательство запрещает распространять рекламу без указания существенных для услуги условий, поскольку это может ввести потребителей в заблуждение. Челябинское УФАС выдало Альфа-банку предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.