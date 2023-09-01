Бизнесмен отсудил у мэрии Ярославля лестничные клетки, тамбуры и коридоры

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя о прекращении права собственности мэрии города на четыре помещения площадью около 80 кв.м. в Тепловом переулке. Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

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Арбитражный суд Ярославской области



Бизнесмену принадлежат все остальные помещения в нежилом здании, однако мэрия владела лестничными клетками, тамбурами и коридорами. В 2021 году комитет по управлению муниципальным имуществом потребовал у предпринимателя арендную плату за использование тамбуров и прочих помещений. Бизнесмен в ответ попросил у городской власти передать ему имущество, но получил отказ.

После этого индивидуальный предприниматель обратился в суд. Мэрия возражала против удовлетворения иска, однако суд встал на сторону бизнесмена.

«Поскольку только ИП Травкин А.А. является собственником остальных помещений в здании, а испрашиваемые объекты относятся к общему имуществу и используются только истцом для целей обслуживания и эксплуатации нежилого здания, изначально предназначались для указанных целей, требования предпринимателя подлежат удовлетворению»,— говорится в судебном решении.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын