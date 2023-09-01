ЛДПР предложила назвать в честь Жириновского улицу в Югре

ЛДПР предложила назвать одну из улиц в городском поселке Пойковский (Нефтеюганский район) в честь покойного лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР в Ханты-Мансийском автономном округе. Члены правили направили официальное обращение к главе поселка Ирине Бородиной.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он был депутатом Государственной думы РФ всех без исключения созывов, участником шести из семи кампаний по выборам президента РФ, а также бессменным лидером ЛДПР.

Пойковский был образован в 1964 году около нефтяного месторождения в 55 км от Нефтеюганска. С 2000 года там проводится крупнейший в России шахматный турнир, имеющий статус международного.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте