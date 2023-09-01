Часть магазинов сети «Магнум» временно приостановила работу из-за лицензии

В Верхней Пышме и Екатеринбурге часть магазинов сети «Магнум-Винотека» временно прекратили свою работу в связи с переоформлением лицензии, говорится в сообщении ритейлера. В общей сложности компания приостановила работу 13 магазинов.

Сеть розничных алкогольных магазинов «Магнум» была основана в 2008 году в Екатеринбурге Олегом Флегановым. С 2018 года ее владельцем стала челябинская сеть «МАВТ-Винотека». Магазины помимо Свердловской области расположены в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регулирующий продление или переоформление лицензий, вступил в силу с 1 июля 2021 года.

София Ерюжева

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