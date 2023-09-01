Краевые власти компенсируют инвесторам часть затрат на установку электрозарядных станций

Краевое минэкономразвития начало отбора заявок на субсидирование строительства электрических зарядных станций (ЭЗС). Получить поддержку смогут инвесторы, реализующие проекты по созданию ЭЗС на территории Пермского края в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Субсидирование подразумевает компенсацию до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры (не более 1,8 млн руб. на объект), и до 30% затрат, понесенных на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям (не более 900 тыс. руб. на объект). Общий объем субсидии на установку и техприсоединение одной зарядной станции может составлять до 2,76 млн руб.

Заявки на предоставление субсидий принимаются с 1 по 12 сентября 2023 года. При этом инвесторам необходимо подтвердить факт установки ЭЗС. Перечень документов для подачи заявки можно посмотреть на сайте ведомства.