В Казани впервые за 14 лет открыли второй вестибюль на станции метро «Горки»

Впервые за 14 лет в Казани заработал второй вестибюль на станции городского метро «Горки». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Второй вестибюль выходит на улицу Танковую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

На территории объекта рабочие провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов, протестировали турникеты и подключили досмотровое оборудование.

Кроме того, на линии утром в час пик отработали десять поездов. Время ожидания между маршрутами было сокращено.

Напомним, второй вестибюль станции «Горки» работал в Казани с 2005 по апрель 2009 года. Он был закрыт на протяжении более чем 14 лет.

"Ъ-Казань"