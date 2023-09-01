Росгвардия откроет в Петербурге Академию войск нацгвардии

Росгвардия создаст в Санкт-Петербурге Академию войск национальной гвардии на базе Петербургского военного института, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Открытие учебного заведения запланировано на 2024 год. В академии будут предусмотрены программы магистратуры. В Санкт-Петербургском военном институте также ведется работа по созданию командного артиллерийского факультета для подготовки кадров по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». Уже следующим летом вуз ждет заявления от абитуриентов. В ведомстве пояснили, что открытие нового факультета связано с потребностями войск в специалистах артиллерии, которые активно задействованы при выполнении боевых задач в ходе СВО.

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