ГК «РПК» вложит 1,5 млрд рублей в строительство частного промпарка в Армавире

Группа компаний «Русская промышленная корпорация» планирует инвестировать 1,5 млрд руб. в создание частного промышленного парка на территории города Армавир, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на акционера компании Вилорика Борисова.

По словам господина Борисова, подать документы на получение статуса промпарка компания планирует до конца текущего года.

«Мы для себя берем горизонт планирования в три года. На сегодняшний день мы начинаем формирование своего частного промпарка в Армавире, на базе двух производственных площадок, которые входят в группу компаний, это ЗСК «Кубань» (производство вагонов) и «Белая линия» (производство лакокрасочных изделий, материалов для дорожной разметки)», — рассказал Вилорик Борисов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в июле текущего года в Армавире уже зарегистрирован индустриальный парк ООО «Русская промышленная корпорация». Юрлицо специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Управляющим компании является Сергей Бойко, а единственным владельцем — совладелец ООО «Югэнергопром» Ольга Сумская.

Анастасия Назарова