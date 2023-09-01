Свердловчанка заплатит 60 тысяч рублей после конфликта с соседкой из-за навоза

Жительница Свердловской области должна будет выплатить 60 тыс. руб. по решению Свердловского областного суда после конфликта с соседкой из-за навоза. Как рассказали в пресс-службе суда, жительница Полевского Татьяна С. обнаружила у калитки своего дома навоз. Женщина подумала, что это от соседских коров, она собрала отходы и переложила их к дому и автомобилю соседки Лидии Е. Та, в свою очередь, перекинула навоз, в котором уже оказались небольшие камни и земля на автомобиль Татьяны.

Женщина не стала отмывать свой Nissan Tiida, а вызвала полицию. Сотрудники по причине отсутствия состава правонарушения в возбуждении дела об административном правонарушении отказали. Женщина вызвала оценщика, который установил, что на восстановительный ремонт потребуется 123,4 тыс. руб. Позже она обратилась в Полевской городской суд с иском к соседке. В нем она просила взыскать с ответчика возмещение материального ущерба соответствующего размера, компенсацию морального вреда 10 тыс. руб., расходы по оплате услуг оценщика – 6,5 тыс. руб., юридических услуг – 20 тыс. руб.

Ответчица не отрицала произошедшего, но подчеркнула, что умысла повредить автомобиль у нее не было. Она не согласилась с размером денежной компенсации. В связи с этим судом были назначены судебная транспортно-трасологическая и автотовароведческая экспертизы. После экспертиз суд постановил взыскать с ответчицы материальный ущерб – 780 руб., расходы по оплате услуг оценщика 38 руб., услуг представителя – 116 руб. и 400 руб. госпошлины. При этом с владелицы Nissan Tiida (истца, Татьяны С.) были взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя – 24,8 тфс. руб. и стоимость экспертизы – 37,7 тыс. руб.

Истец подавала апелляционную жалобу, но в ходатайстве о проведении повторной экспертизы и в удовлетворении ее жалобы было отказано.

София Ерюжева

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