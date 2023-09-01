Жители Новосибирска летом отдыхали дольше, чем туристы из других регионов

Путешественники из Сибири в летний период 2023 года бронировали авиабилеты в отпуск в среднем на 14 дней, это дольше, чем из Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитали в «Авиасейлс». Новосибирцы отдыхали дольше туристов из Санкт-Петербурга в среднем на один день, и на два дня дольше москвичей.

При этом отпуск по России у новосибирцев получился короче, чем за границей. Самыми популярными внутренними туристическими направлениями из Новосибирска этим летом стали Сочи, Калининград и Махачкала, где туристы отдыхали около 9 дней. За пределами России новосибирцы путешествовали дольше. Например, отдыхающие в Таиланде проводили там в среднем по 17 дней.

По данным Авиасейлс, в целом новосибирцы активнее отдыхали летом 2023, чем годом ранее. Сервис отмечает 8% рост количества бронирований. При этом доля бронирований за границу по сравнению с прошлым годом выросла на 20%. А средний чек международных перелетов снизился на 14%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова