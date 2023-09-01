Жители Башкирии часто жалуются на качество услуг в больницах и поликлиниках: очереди, отсутствие специалистов и оборудования, трудности с записями на прием, неуважительное отношение к больным, непрофессиональную медпомощь. Основатель Inspectrum clinic Сергей Хомутов считает, что пациенты необоснованно предъявляют завышенные требования к медработникам в плане сервиса. По его мнению, это следствие того, что медицинские услуги в России дешевые по сравнению с другими сферами. Сергей Хомутов также рассуждает, целесообразна ли бесплатная медицина для всех или ее стоит оставить только для социально незащищенных слоев населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Есть у нас такая традиция – ругать отечественную медицину. Особенно бюджетную, то есть государственную, особенно врачей и сервис. Выскажу непопулярное мнение: у нас завышенные требования к персоналу бюджетных медучреждений. Почему-то многие считают, что врач во время приема должен для них чуть ли не чечетку станцевать, чуть ли не ботинки протереть. «Врач на меня как-то недружелюбно посмотрел»; «он слушал меня и что-то записывал в свою тетрадь, словно я для него пустое место!»; «врач даже не улыбнулся мне!» – скажите, а почему он вообще должен все это делать? У врача другие задачи: выслушать жалобы, проанализировать ситуацию, отправить на обследование или назначить лечение. Времени на принятие решения у него в обрез — за дверью ждут другие пациенты, их много. И каждый из них ждет помощи. Врач — не швейцар и не слуга. Он не должен выслуживаться перед пациентом. Его главная функция — лечить людей. Хотите получить сервис высокого уровня — обращайтесь в платную клинику, где в стоимость услуги он включен. А ждать и тем более требовать какого-то особого отношения от врача — ну, извините.

Кстати, о так называемой бесплатной медицине. Так сложилось, что многие воспринимают ее как данность — ну, она же всегда была такой! Ею пользовались мы, наши родители, родители наших родителей. Но предъявляли ли наши предки такие же высокие требования к людям в халатах? Не думаю. Почему предъявляем сейчас? Возможно, причина в том, что уровень сервиса во всех сферах услуг вырос в разы, если сравнивать даже с теми же восьмидесятыми или девяностыми годами прошлого века. Соответственно, и требовать люди стали больше. Вот только речь идет о бесплатной медицинской помощи. «Почему бесплатной? Каждый из нас платит налог в 13% государству, который и идет на эту самую помощь!», — возразят мне в ответ. Так-то оно так, я не зря обозначил ее как «условно бесплатную». Дело в том, что медицинские услуги в России в принципе дешевые. Просто посчитайте, во сколько раз за последние 10 лет выросла «коммуналка» и бензин, на сколько подорожали продукты, товары массового потребления. В цене выросло буквально все, кроме медицинских услуг. А теперь представьте себе, что есть страны, в которых есть только платная медицина. Нет ОМС, есть только ДМС. Например, в ОАЭ. В том же Дубае, где я по работе часто бываю, бесплатная медицина отсутствует в принципе, а минимальная медстраховка начинается от $1000 в год, что в рублях по нынешнему курсу составит порядка 100 тыс. руб. Причем, в рамках этой страховки вы даже зубы полечить не сможете, не говоря уже о какой-то более серьезной помощи. А в России врачи вам и зубы полечат, и палец пришьют, и в больницу положат, и операцию экстренно серьезную, если надо, сделают. Бесплатно, по факту. Да, врач может быть не в самом хорошем расположении духа. Но он тебе помог? Помог, и это главное. Поблагодари его и ступай с Богом.

Может ли врач при этом предоставлять более высокий уровень сервиса? Да, если система здравоохранения начнет работать с материальными и нематериальными стимулами медперсонала. Формировать другие ценности в сознании врача, которые, в свою очередь, сформируют его картину мира, где самое главное — пациент.