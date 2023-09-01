В Геленджике директора фирмы осудят за хищение 28 млн рублей при благоустройстве дворов

В Геленджике будут судить директора ООО «Стройгранд», похитившего более 28 млн руб. при благоустройстве дворов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В октябре 2022 года 32-летний директор фирмы похитил средства, выделенные мэрией Геленджика. Кроме того, являясь единственным учредителем и гендиректором ООО «Аргоника», он также похитил средства, принадлежащие Фонду капитального ремонта многоквартирных домов. Он завысил сведения о стоимости капремонта многоквартирных домов в Геленджике, Крымске и Крымском районе. Общая сумма ущерба превысила 28 млн руб. Позже все работы выполнила другая организация.

На мужчину было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и направила дело в Геленджикский городской суд для рассмотрения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром обеих компаний является Никита Соловьев. ООО «Стройгранд» было зарегистрировано в Геленджике в 2019 году. Компания занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. В 2021 году доходы компании составили 639 тыс. руб., данных за 2022 год нет.

ООО «Аргоника» зарегистрирована в Краснодаре в 2022 году. Компания работает в отрасли строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Выручки за прошлый год у предприятия нет, убыток составил 8,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

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