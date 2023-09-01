«Россети Тюмень» направили 3,7 млн рублей на увеличение выдачи мощности школе в Перевалово

Энергетики увеличили мощность энергоснабжения общеобразовательной школы в селе Перевалово Тюменской области. Дополнительные 180 кВт позволили учебному заведению ввести в работу современный компьютерный класс, организовать пространство для занятий робототехникой и актовый зал с интерактивным оборудованием. На обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью «Россети Тюмень» направили 3,7 млн рублей.



Школа на 620 мест является единственным общеобразовательным учреждением для пяти населенных пунктов Переваловского муниципального образования, в котором около 6 тысяч человек.

В рамках договора технологического присоединения энергетики построили две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 240 метров. Специалисты проложили подземную энергоинфраструктуру с применением метода горизонтального направленного бурения. Также работники компании установили два интеллектуальных прибора учета, которые передают данные дистанционно.

Техприсоединение к электрическим сетям – одна из приоритетных задач «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»