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Игрок «Пари-НН» Эдгар Севикян отклонил приглашение в сборную России

Полузащитник футбольного клуба «Пари-НН» Эдгар Севикян отказался участвовать в тренировочном сборе сборной России, сообщила пресс-служба команды. На сбор господин Севикян был приглашен в списке 49 футболистов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Эдгар Севикян отметил, что ему приятна оценка его результатов тренерским штабом российской сборной. «Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», — объяснил футболист.

Полузащитник понадеялся, что болельщики «отнесутся с пониманием» к его выбору. Он подчеркнул, что самостоятельно принял это решение.

Эдгар Севикян родился в 2001 году в Москве, обучался в столичном «Локомотиве». В 2017 году пришел в академию испанского «Леванте», играл за эту команду и «Атлетико Леванте», а также выступал за юношескую и молодежную сборную России. В «Пари-НН» пришел в июле 2022 года. В сезоне Российской премьер-лиги 2023/2024 провел шесть матчей и забил один гол.

«Пари-НН» занимает девятое место таблицы РПЛ с семью очками. 2 сентября команда примет на своем поле казанский «Рубин».

Владимир Зубарев

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