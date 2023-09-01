В Юкках достроили ЖК «Черничная поляна»

В Юкках Ленинградской области введена в эксплуатацию вторая очередь ЖК «Черничная поляна», строившегося с 2014 года, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Черничная поляна — малоэтажный, но сложный проект. Для завершения его строительства задействовали двух инвесторов, но, самое главное — провели укрепительные мероприятия и обновили все то, что за время простоя пришло в негодность», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

ЖК «Черничная поляна» в поселке Юкки начала строить в 2014 году компания IMD Group. Первая очередь включала в себя восемь корпусов на 352 квартиры, вторая — четыре корпуса на 234. Сроки сдачи неоднократно переносились, а в 2017 году стройка остановилась. Дома первой очереди ввели в эксплуатацию в 2018 году.

IMD Group 7 февраля 2022 года было признано банкротом. Учредители компании Михаил Менделев, Олег Семенов и Максим Кудинов попали под следствие по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Летом 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило строительство за счет привлеченных инвестиций от двух компаний: Setl Group и Группа ЦДС. Заказчиком работ выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. За вложенные инвестиции застройщики получили возможность повысить этажность строящихся домов в деревне Новосаратовка, где компании занимаются комплексным освоением территорий.

Подробнее о строительстве проблемного ЖК читайте в материале «Ъ-СПб» — «“Черничную поляну” введут раньше срока».

5240727

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте