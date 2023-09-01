В Саратове дом торговца фарфором и зеркалами стал объектом культурного наследия

В государственный реестр памятников внесли расположенный в центре Саратова «Дом торговца фарфором и зеркалами», сообщила пресс-служба регионального комитета культурного наследия.

Объектом культурного наследия (ОКН) городского значения стало двухэтажное кирпичное здание на ул. Гоголя 1917 года постройки.

Заказанная комитетом историко-культурная экспертиза показала, что дом принадлежал торговцу Акиму Мурашкину, «который имел хорошо налаженную торговлю на Верхнем базаре». «Реклама его магазина предлагала к покупке фарфор, хрусталь, фаянс, зеркала, самовары и многое другое. Благодаря сохранившимся документам начала XX века удалось также установить, что в торговец вместе с семьей проживал в собственном доме на улице Гоголя», — рассказали чиновники.

Комитет утвердил границы территории и предмет охраны ОКН. Элементами охраны признали: аттики с треугольным завершением, ступенчатой формы; арочные оконные проемы с замковыми камнями; профилированный венчающий карниз и другой декор фасада.

Дарья Васенина

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