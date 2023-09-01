«Цифровой мир сложно чем-либо заблокировать»

В связи с санкционной ситуацией нам стало сложнее создавать программное обеспечение. Процесс разработки сложных IT-продуктов связан с использованием различных программных решений, которые всегда должны быть на пике технологического развития. И почти все такие решения — зарубежные. В связи с политическими событиями сотни таких сервисов прекратили работу с Россией. И, конечно, сейчас мы испытываем большие сложности с доступом к этим решениям и наработкам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Русланом Ахтямовым Фото: предоставлено Русланом Ахтямовым

Однако мы находим способы обходить эти ограничения. Цифровой мир, мир IT сложно чем-либо заблокировать. Постепенно программные продукты просачиваются на те рынки, где они недоступны. Образно говоря, воду в ладонях долго удерживать невозможно. При этом из-за таких ограничений стоимость разработки продуктов у нас не выросла.

Получать доступ к иностранным программным решениям нам стало дольше и сложнее, но мы его все равно получаем. Возникает вопрос, а есть ли российские аналоги этим зарубежным продуктам? Конечно, они есть, но далеко не все из них можно назвать конкурентоспособными. Это связано с тем, что их заказчиком зачастую выступает государство, а не рынок. А созданные по госзаказу продукты всегда менее привлекательны, чем те, что кристаллизованы мнением рынка.

Кроме того, в связи с санкциями российские разработчики потеряли возможность тестировать свои наработки и решения на западном рынке, который отличается сильной конкуренцией и высоким уровнем цифровой зрелости. Этот сдерживающий фактор существенно осложняет развитие интересных продуктов. Конечно, у нас сохраняется доступ на другие зарубежные рынки, в частности, на рынок Южной Америки, стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и ближнего зарубежья. Но этого недостаточно.

Помимо усложнения доступа к иностранным программным решениям, IT-отрасль затронул существенный дефицит кадров. Сегодня в стране огромная нехватка сотрудников сферы IT и смежных с ней дисциплин, которая усугубилась оттоком кадров после объявления мобилизации. Сейчас идет третья волна эмиграции, которую можно даже назвать осмысленной. Нашу компанию эта проблема тоже коснулась. Чтобы удержать сотрудников, мы стараемся вкладывать в них представления о значимости их труда, создавать для них комфортную среду. Именно поэтому на нашей компании отток специалистов сказался не так сильно, как на многих других.

Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT