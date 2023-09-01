В Челябинской области завели дело по факту смерти школьницы, поевшей грибов

Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней жительницы поселка Роза Коркинского округа после похода за грибами. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза»,– сообщили в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла утром 1 сентября. По данным СМИ, накануне школьница и ее мать собирали и ели грибы. Семью госпитализировали. Спасти девочку не удалось.

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