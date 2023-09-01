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Эвакуацию провели в больнице №6 в Ижевске из-за сообщений о минировании

В столице Удмуртии в комплексе №2 городской клинической больницы №6 сегодня, 1 сентября, эвакуировали пациентов и персонал из-за сообщения о минировании. Как сообщает пресс-служба учреждения, анонимные сообщения поступили на несколько телефонов больницы около 8:57.

Фото: пресс-служба ГКБ №6 в Ижевске

Фото: пресс-служба ГКБ №6 в Ижевске

На место прибыли экстренные службы, была проведена эвакуация. Однако сотрудники кинологической службы не обнаружили ничего подозрительного и угрожающего жизни людей.

В настоящее время учреждение функционирует в привычном режиме.

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