В Оренбурге учителя призывают регистрироваться для участия в дистанционном голосовании.

В шестом избирательном округе Оренбурга в родительских школьных чатах учителя начали распространять призывы к регистрации для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом в соцсетях сообщает заместитель координатора Оренбургского реготделения ЛДПР, экс-депутат заксобрания Андрей Рейзлер.

«Очередной шаг по “мобилизации” избирателя представителями “партии власти”. Некоторые учителя даже просят родителей отчитаться о подаче заявления в личных сообщениях. Очевидно, что следующими действиями будет призыв голосовать за “правильного” кандидата и требование отчитаться за поставленную галочку»,– говорится в публикации.

Со ссылкой на данные ЛДПР, господин Рейзлер сообщает, что на сегодня заявления на электронное голосование по шестому округу в Оренбургский горсовет подали около 800 человек. «Как за месяц до голосования нарисовались такие цифры – понятно. Я призываю всех, кого заставляют под тем или иным предлогом регистрироваться на ДЭГ, обращайтесь в реготделение ЛДПР»,– написал Андрей Рейзлер.

Ани Айвазян