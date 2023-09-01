Кандидата в думу Чайковского от «Единой России» отзывают из-за сотрудничества с конкурентами

Чайковское отделение «Единой России» отзывает свое согласие на выдвижение кандидатом в депутаты местной думы Андрея Филатова. Как сообщает портал Ura.ru, основанием для этого стало сотрудничество господина Филатова с КПРФ.

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«Филатов владеет рекламными площадями — билбордами и так далее. Он отдал их кандидатам от КПРФ. И якобы разрешил оплатить в рассрочку. Взамен КПРФ в его округе не выставили сильного кандидата. Такую игру за спиной однопартийцев в “Единой России” не оценили»,— рассказал источник портала. Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев подтвердил информацию об отзыве кандидата Филатова.

В ближайшее время ТИК Чайковского округа рассмотрит вопрос об отмене регистрации Андрея Филатова. Выборы депутатов думы Чайковского городского округа второго созыва пройдут 10 сентября.

Андрей Филатов является действующим депутатом думы Чайковского, он был избран 9 сентября 2018 года.