В Петербурге задержали начальника московского отдела полиции

В Санкт-Петербурге полиция задержала начальника ОМВД Басманного района Москвы, подполковника полиции Сергея Андреева, сообщили 78.ru.

Срок содержания под стражей — до 2 октября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. По информации журналистов, господин Андреев находится в статусе подозреваемого по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. 9 августа подполковник полиции уехал в отпуск в Сочи, откуда затем отправился в Петербург. 29 августа его задержали и перевезли в Москву, где Тушинский районный суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Источник телеканала РЕН-ТВ сообщил, что дело связано с получением и передачей третьему лицу сведений о банковских счетах некого гражданина.

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