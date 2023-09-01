В два раза больше. В Челябинске за последнюю неделю вырос спрос на активацию транспортных карт через «Умный ключ»

Аналитики компании «Интерсвязь» связывают это с началом нового учебного года. Пик пришелся на период активной подготовки к школе.



Фото: Пресс служба «Интерсвязь»

Летом жители Челябинска еженедельно активировали в среднем около 300 карт-ключей. За последнюю неделю августа спрос на транспортные карты Интерсвязи вырос более чем в два раза.

«Рост популярности наших транспортных карт мы фиксируем с весны 2022 года. Тогда по “Умным ключам” Интерсвязи совершалось в среднем 80 тысяч поездок в месяц. Сейчас жители Челябинска в месяц совершают более 160 тысяч поездок», – рассказал менеджер по проекту «Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный Город» Никита Корнилов.

Жительница Челябинска Ирина Гвоздева оформила транспортную карту через «Умный ключ» впервые. Ей будет пользоваться дочь Полина. На общественном транспорте девочка ездит на дополнительные занятия. В прошлом году Ирина покупала дочери обычную транспортную карту. За ней пришлось ехать в другой конец города. Были сложности и с пополнением баланса – сделать это можно только в специальных кассах. В итоге несколько раз транспортная карта оказывалась «на нуле» в самый неподходящий момент. А в этом году в доме Гвоздевых появился «Умный домофон». В мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» семья узнала о дополнительных возможностях их домофонного ключа.

«Мы посмотрели, что через ключ можно подключить транспортную карту. Для нас это стало идеальным решением. Обычной транспортной картой пользоваться было неудобно: то баланс вовремя не пополним, то дочь её дома забудет. А ключи у неё всегда с собой, да и потерять их сложнее. Поэтому перед новым учебным годом мы решили, что транспортной картой у дочери станет ключ от домофона. Всё оформили через приложение за несколько минут и тут же пополнили баланс. На следующий день вместе проехали в трамвае, всё работает», – рассказывает Ирина Гвоздева.

Подкупил женщину и вопрос безопасности. Через мобильное приложение Ирина сможет отследить историю поездок дочери.

«Ездить на дополнительные занятия ребёнку придётся четыре раза в неделю. Провожать на них дочь получается не всегда. А в приложении можно увидеть в какое время она оплатила проезд, на каком маршруте ехала. То есть я всегда буду знать, что ребёнок точно ездил на занятия, что она не опоздала на них», – подытожила Ирина.

Кроме того, в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» Ирина оформила подписку PRO. Благодаря новым функциям каждый ключ от домофона в семье Гвоздевых имеет своё имя.

«Мы ценим комфорт и безопасность наших абонентов, поэтому стараемся делать все проекты компании “Интерсвязь” социально ориентированными. Транспортная карта постоянно модернизируются, появляются новые полезные функции, такие как отслеживание маршрута. Это полезно родителям школьников и тем, у кого есть пожилые родственники. А с подпиской PRO теперь можно видеть, кто конкретно воспользовался ключом-картой», – пояснила PR-руководитель компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

Оформить транспортную карту можно через одноимённый сервис в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город». Для тех, у кого смартфон на платформе iOS, активацию карты можно провести с помощью домофонной панели. Владельцы Android-смартфонов могут активировать карту через NFC. Лицевой счёт пополняется также через мобильное приложение.

С 2020 года по транспортной карте Интерсвязи совершено более 4 миллионов поездок в Челябинске и Копейске. Воспользоваться ей можно в автобусах, трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда аналогична тарифам обычной транспортной карты.

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