Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса в Магнитогорске

Специализированный застройщик «Магавтоцентр» (входит в группу компаний «Трест Магнитострой») получит проектное финансирование в 1,15 млрд руб. на строительство жилого комплекса в центре Магнитогорска. Кредитные средства ему выделит банк «Дом.РФ», сообщают в учреждении.

Общая площадь жилого комплекса составит 35 тыс. кв. м, в нем разместится 446 квартир. Проектом предусмотрена парковка на 330 мест, спортивная и детская игровые зоны с лабиринтом и тренажерами. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

«С группой “Трест Магнитострой” у нас выстроено эффективное взаимодействие: заключено шесть договоров, а совокупный лимит сделок превысил 5 млрд руб. Мы будем и дальше поддерживать одного из крупнейших региональных застройщиков региона на всех этапах строительства»,— отмечает управляющий директор Уральского регионального центра банка «Дом.РФ» Олег Филиппов.

По сведениям портала «Наш.дом.РФ», сегодня в Челябинской области строится около 1,08 млн кв. м жилья, из них 100% — с использованием эскроу-счетов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте