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Коммерсантъ FM
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Обвиняемого в подготовке теракта на вокзале Курска осудили на 15 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина Рамазана Муртузова. По данным следствия, мужчина хотел подорвать торговый центр и вокзал в Курске по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, Рамазан Муртузов после начала военного конфликта России и Украины поехал воевать на стороне украинской армии, но в Харькове ему предложила сотрудничество СБУ. Мужчина подписал соглашение со спецслужбой и взял псевдоним Пилигрим.

Суд установил, что Пилигрим провез чешские электродетонаторы, а также четыре взрывных устройства фугасного типа (это больше 2 кг пластичного взрывчатого вещества), замаскировав их под детское питание, шампуни, соки и кофе. На подъезде к Курску его задержали «с поличным».

После задержания мужчина признал вину. При этом он отказался давать показания в суде. В связи с этим были оглашены его показания в ходе предварительного расследования.

Три года Рамазан Муртузов проведет в тюрьме. Остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф 1 млн руб. и ограничение свободы на полтора года.

Анастасия Ларина

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