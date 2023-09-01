В Ярославской области подорожали огурцы и подешевела капуста

В Ярославской области за последнюю неделю значительно выросли цены на свежие огурцы, однако упала цена за кг капусты. Соответствующие данные предоставил территориальный орган статистики «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Более всего за последние семь дней в регионе подорожали огурцы (цена кг повысилась с 105,04 руб. до 112,48 руб., черный чай (с 1 352,43 за кг до 1 423,20 руб.), бананы (с 103,79 руб. до 108,90 руб. за кг). Также цены поднялись на сосиски (465,90 руб. до 481,74 руб. за кг) и на рис (105,41 до 109,52 руб.).

Значительнее всего за последнюю неделю цены упали на капусту (с 40,88 руб. за кг до 35,08 руб.), помидоры (с 124,96 руб. до 110,41 руб.) и картофель (32,11 руб. до 28,67 руб.).

Алла Чижова