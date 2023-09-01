В Ярославской области подорожали огурцы и подешевела капуста

В Ярославской области за последнюю неделю значительно выросли цены на свежие огурцы, однако упала цена за кг капусты. Соответствующие данные предоставил территориальный орган статистики «Ярославльстат».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Более всего за последние семь дней в регионе подорожали огурцы (цена кг повысилась с 105,04 руб. до 112,48 руб., черный чай (с 1 352,43 за кг до 1 423,20 руб.), бананы (с 103,79 руб. до 108,90 руб. за кг). Также цены поднялись на сосиски (465,90 руб. до 481,74 руб. за кг) и на рис (105,41 до 109,52 руб.).
Значительнее всего за последнюю неделю цены упали на капусту (с 40,88 руб. за кг до 35,08 руб.), помидоры (с 124,96 руб. до 110,41 руб.) и картофель (32,11 руб. до 28,67 руб.).