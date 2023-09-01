«Тольяттиазот» осваивает новый способ отгрузки продукции

На «Тольяттиазоте» отрабатывают технологию отгрузки продукции в автомобильные цистерны. Ранее она отправлялась железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время на заводе ведут пусконаладочные работы узла автоналива метанола. Строительные работы продолжались больше года. Расширение каналов сбыта связано с перегруженностью железнодорожной линии, которую используют все предприятия Тольятти. Как пояснили в пресс-службе компании, появление автотранспортной ниши позволит увеличить объемы поставок и существенно снизить нагрузку на железную дорогу.

Пропускная способность пункта составляет 72 тыс. т метанола в год. Одновременно могут заполняться два автобойлера по 20-25 т, что занимает в среднем около двух часов.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») — одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты.

Евгений Чернов