Назначен новый руководитель самарского министерства ЖКХ

Эдуард Гафиятуллин занял пост временно исполняющего обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Информация размещена на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее, с ноября 2020 до конца августа 2023 года, Минэнерго и ЖКХ области возглавлял Александр Мордвинов. До прихода в региональное министерство он работал в Ульяновской области и в республике Мордовия на руководящих должностях на предприятиях сферы энергетики. Позже Александр Мордвинов стал заместителем председателя правительства Самарской области.

Ранее глава департамента охоты и рыболовства Самарской области покинул свой пост. Поводом для отставки Виктора Трусова стало его личное заявление.

Георгий Портнов