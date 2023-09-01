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Назначен новый руководитель самарского министерства ЖКХ

Эдуард Гафиятуллин занял пост временно исполняющего обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Информация размещена на сайте регионального правительства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее, с ноября 2020 до конца августа 2023 года, Минэнерго и ЖКХ области возглавлял Александр Мордвинов. До прихода в региональное министерство он работал в Ульяновской области и в республике Мордовия на руководящих должностях на предприятиях сферы энергетики. Позже Александр Мордвинов стал заместителем председателя правительства Самарской области.

Ранее глава департамента охоты и рыболовства Самарской области покинул свой пост. Поводом для отставки Виктора Трусова стало его личное заявление.

Георгий Портнов

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