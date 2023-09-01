На ремонт кабинетов в здании правительства Башкирии потратят 2,3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление Башкирии» выбрало подрядчика для ремонта 18 кабинетов в здании правительства Башкирии на улице Тукаева, 46 в Уфе: 13 кабинетов на втором этаже и пяти — на третьем, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Автограф». Работы выполнят за 2,3 млн руб. при начальной цене контракта около 2,4 млн руб. Деньги выделит бюджет республики.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен за 60 дней установить подоконные доски из ПВХ, облицевать стены, установить жалюзи, восстановить паркеты. Работы будит идти в рабочие дни с 18:00 до 06:00 часов, а в выходные и в праздники — в круглосуточном режиме.

На этих этажах находятся республиканские минфин, минэкономразвития, администрация главы, управление делами главы, совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики.

ООО «Автограф», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2021 года в Стерлитамаке. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем является Елена Шарафутдинова. За прошлый год убыток компании составил 300 тыс. руб. при выручке 2,6 млн руб.

Венера Хисамова

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