Челябинская компания оштрафована на 300 тыс. рублей за запуск беспилотника

В Челябинске транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности ООО «ВКС» за нелегальные съемки с помощью беспилотного летательного аппарата. Компания оштрафована на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что ВКС выполняло авиационные работы – воздушные съемки на территории Челябинской области без обязательного сертификата эксплуатанта. Организация не подавала заявки на использование воздушного пространства и не получала разрешение органа местного самоуправления.

Прокуратура внесла директору ООО «ВСК» представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ.

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