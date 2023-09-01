Главу районного отдела в Татарстане задержали за получение взятки

Глава отдела ГИБДД Новошешминского ОМВД Евгений Михайлов был задержан правоохранителями. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации СМИ, господин Михайлов получил 100 тыс. руб. от посредников, действовавших в интересах компании «Оргспецтранспорт», которая занималась перевозкой строительных и дорожных материалов на территории Новошешминского района и которую уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Средства полицейскому передавали за то, чтобы он не привлекал водителей предприятия к административной ответственности в дальнейшем, уточняет издание.

Посредника также задержали.

"Ъ-Казань"