В Краснодаре закрыли работающий с нарушениями дом престарелых

Деятельность частного пансионата для пожилых людей, расположенного в хуторе Ленина, запретили. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, индивидуальный предприниматель предоставлял социальные услуги с нарушениями.
Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
При проверке в пансионате выявили многочисленные нарушения земельного, а также законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Они создавали угрозу нормальной жизни постояльцев.
Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры и признал деятельность индивидуального предпринимателя незаконной. До рассмотрения дела судом она была приостановлена.
На момент проверки в пансионате проживали 24 постояльца. Их вернули в свои семьи.
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