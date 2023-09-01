В Краснодаре закрыли работающий с нарушениями дом престарелых

Деятельность частного пансионата для пожилых людей, расположенного в хуторе Ленина, запретили. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, индивидуальный предприниматель предоставлял социальные услуги с нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

При проверке в пансионате выявили многочисленные нарушения земельного, а также законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Они создавали угрозу нормальной жизни постояльцев.

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры и признал деятельность индивидуального предпринимателя незаконной. До рассмотрения дела судом она была приостановлена.

На момент проверки в пансионате проживали 24 постояльца. Их вернули в свои семьи.

Татьяна Ручкина

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