Будущий музей Шаляпина в Уфе стал объектом культурного наследия

Башкультнаследие выключило выявленный объект культурного наследия «Усадьбу братьев Соловьевых А. Г. и Ф. Г.: Западный дом» на улице Свердлова, 86 в Уфе в единый госреестр памятников истории и культуры. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, площадь территории здания составляет 256,3 кв. м. В его границах запрещается, в частности, строительство новых объектов капитального строительства, проведение земляных и иных видов работ за исключением тех, которые направлены на сохранение здания, засорение территории. Объект будет называться «Дом Соловьевых».

Одноэтажное деревянное здание было построено в 19 веке. В советские годы в нем находились коммунальные квартиры. С сентября 2016 года по декабрь 2018 года в здании провели реставрационные работы. В текущем году стало известно, что минземимущество Башкирии купило западный дом усадьбы у треста «Башгражданстрой» для обустройства музея музыки имени певца Федора Шаляпина. Цена сделки составила 19,8 млн руб. Там разместят экспозиционные залы, связанные с артистом: «Дом с фонарем», «Приезд в Уфу Шаляпина», «Мировая слава», «Вид из окна» и так далее. В экспозициях используют мебель, витрины, гардероб, стилизованные под эпоху Шаляпина.

В соседнем доме № 88 — в восточном доме усадьбы Соловьевых — расположен Музей полярников имени Альбанова.

Венера Хисамова

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