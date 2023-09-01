В станице Анапской достроили новый детский сад на 280 мест

Долгожданный для жителей станицы Анапской и ближайших населенных пунктов социальный объект, построенный по национальному проекту «Демография», посетили заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, глава Анапы Василий Швец и председатель горсовета Леонид Красноруцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Детский сад на 280 мест сдан в эксплуатацию, осталась часть работ по благоустройству и озеленению, их планируем провести в течение сентября, чтобы полностью готовый детсад начал принимать детей»,— рассказал Василий Швец.

В большом здании, помимо групповых комнат, есть спортивный и музыкальный залы. На уличных площадках установлены домики, качели и горки, оформлены прогулочные дорожки. Сейчас проводится доукомплектование учреждения оборудованием и мебелью, пусконаладочные работы. Идет формирование детской очереди.

«Сегодня Анапа динамично развивается, активно создается комфортная детская инфраструктура»,— отметила Анна Минькова.

Еще один социальный объект — новое помещение Детской школы искусств №4. В комфортных кабинетах работают классы изобразительного искусства, народных инструментов, хорового и сольного пения, есть актовый зал.

Раньше коллективу приходилось трудиться в стесненных условиях, и просторное помещение стало подарком для педагогов, учеников и их родителей. Появление новых площадей позволило увеличить контингент воспитанников до 250 человек. Предоставить помещение учреждению дополнительного образования, как в станице Гостагаевской, помог механизм долгосрочной аренды.

Маргарита Синкевич

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