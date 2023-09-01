«Гринвич» вместе с челябинским девелопером построят ЖК у метро «Уралмаш»

«Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Малышева73», связана с Игорем Заводовским и Константином Погребинским) вместе с челябинской компанией «Голос.Девелопмент» построят жилой комплекс рядом с метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Как рассказали «Ъ-Урал» в компании застройщика, девелоперы планируют возвести проект комфорт-класса и сейчас работают над разработкой проекта комплексной застройки территории. Приступить к строительным работам хотят в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Голос.Девелопмент» является девелоперской компанией из Челябинска, в портфеле которой более 1 млн кв. м жилой недвижимости. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, директором компании является Сергей Пахомов. Отмечается, что застройка на Уралмаше реализуется в рамках проекта планировки территории в границах улиц Машиностроителей — проспекта Космонавтов.

Напомним, на Уралмаше также планируют отдать под строительство жилья часть территории Уралмашзавода.

Мария Игнатова

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