«РПК» создаст в Армавире частный промпарк за 1,5 млрд рублей

ГК «Русская промышленная корпорация» инвестирует в создание частного промышленного парка в Армавире 1,5 млрд руб. Как сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на акционера ГК Вилорика Борисова, оборудовать площадку планируется за три года.

Вилорик Борисов отметил, что промпарк будет формироваться на базе двух производственных площадок, которые входят в ГК. Речь идет о заводе стальных конструкций «Кубань», производящем вагоны, и цехе производства «Белая линия», выпускающем лакокрасочные изделия и материалы для дорожной разметки. До конца года «РПК» планирует подать документы для получения статуса промпарка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русская промышленная корпорация» зарегистрировано в июле 2023 года. Предприятие работает в отрасли аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководителем является Сергей Бойко.

Татьяна Ручкина

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