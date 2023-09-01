Губернатор Саратовской области проведет прием участников СВО и их семей

Глава Саратовской области Роман Бусаргин в предстоящую субботу, 2 сентября, встретится с участниками СВО и членами их семей, сообщил губернатор в личном Telegram-канале.

Записаться на примем можно сегодня до 17 часов, позвонив в управление по работе с обращениями граждан регионального правительства по телефону: 21-08-31 (код города: 8452); или прийдя по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, стр. 6.

Господин Бусаргин уточнил, что личные приемы участников спецоперации также проведут главы всех районов региона.

Дарья Васенина

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