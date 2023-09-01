Компании Удмуртии инвестировали 357 млрд рублей в первом полугодии 2023 года

В Удмуртии компании, не относящие к МСП и бюджетным организациям, за первое полугодие 2023 года инвестировали свободные средства на 357 млрд руб. Общий остаток финансовых вложений на 1 июля составил 450 млрд руб., в том числе долгосрочных — 365 млрд руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Порядка 98% финансовых вложений разместили на срок до года. При этом 73% находятся в банковских вкладах, 25% — предоставлены в виде займов. Вместе с тем 10 млрд руб., что составляет 72% доходов от инвестиций, получено от долгосрочных финансовых вложений, от краткосрочных — 4 млрд руб.

Лидерами по размещению стали организации из сферы добычи полезных ископаемых — 174 млрд руб., обрабатывающих производств — 63 млрд руб., а также торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 52 млрд руб.