Курган подключился к проекту квотирования выбросов

С 1 сентября 29 российских городов подключились к федеральному проекту «Чистый воздух» по квотированию выбросов. В их числе Курган. Как сообщают в правительстве РФ, для участия в проекте были выбраны города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что таким городам необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. «Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта»,— говорит зампред правительства.

В сентябре в городах, подключившихся к проекту, подведомственный Минприроды ВНИИ охраны окружающей среды начинает обследование транспортного потока. Специалисты изучат самые загруженные участки дорог и с помощью искусственного интеллекта определят тип и скорость автотранспорта, чтобы оценить объемы выбросов, сообщают в министерстве. Сводные расчеты загрязнения воздуха должны быть готовы к 15 июня 2024 года.

До середины декабря следующего года Роспотребнадзору нужно сделать расчет и оценку загрязняющих веществ и указать, какие из них нужно снизить, чтобы устранить угрозу здоровью людей. «Далее начнутся непосредственно сами мероприятия»,— добавляют в Минприроды.

Эксперимент по квотированию выбросов в РФ стартовал в 2019 году. В число 12 пилотных городов вошли Челябинск и Магнитогорск. Целевой показатель федерального проекта для них – сокращение к концу 2026 года объема вредных выбросов в атмосферу не менее чем на 20% к уровню 2017 года.