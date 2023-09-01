Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую осень и зиму

В Москве ожидается теплая и влажная зима с неустойчивой погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В целом в осенне-зимнем сезоне в большинстве регионов России температура будет на 1–3°C выше нормы.

По словам синоптика, в климатическом измерении предстоящая зима будет теплее, чем осень. «Здесь превышение над нормой может достигать в среднем 2–4°C, в конце — на 3-5°C теплее нормы, но зима начнется по графику в ноябре»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Евгений Тишковец также отметил, что осенне-зимний сезон в столичном регионе окажется теплее нормы, но будет сопровождаться морозами оттепелями, слякотью, а также ледяными дождями. «Зима очень разная, неустойчивая, но теплая. Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15–20%. Теплая и влажная зима»,— рассказал он. Специалист также спрогнозировал «очень мощный старт весны».

«Несмотря на то что мы вступаем в холодный осенне-зимний сезон, он будет с точки зрения положительного отклонения температуры от нормы более значимым, чем прошедший теплый период»,— заключил господин Тишковец.

Средняя температура зимой-2022/23 на 1,2°С превысила климатическую норму. В феврале температура в столице оказалась на 1,9°С выше нормы, в январе — на 1,5°С. Количество осадков, выпавших в Москве за зимний период, также превысило норму — 117% от положенного.