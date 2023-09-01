Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В соцсетях Удмуртии появилась фейковая информация о замеченных беспилотниках

Информация о том, что в ряде населенных пунктов Удмуртии заметили беспилотники, оказалась фейковой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Такие сведения ранее публиковались в социальных сетях, а источником указывали экстренные службы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщения, которые приходят вам в телеграмме и других мессенджерах, тоже фейк»,— подчеркнули в ведомстве.


Жителей просят соблюдать спокойствие и не распространять фейковую информацию.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...