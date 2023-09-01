В соцсетях Удмуртии появилась фейковая информация о замеченных беспилотниках

Информация о том, что в ряде населенных пунктов Удмуртии заметили беспилотники, оказалась фейковой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Такие сведения ранее публиковались в социальных сетях, а источником указывали экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщения, которые приходят вам в телеграмме и других мессенджерах, тоже фейк»,— подчеркнули в ведомстве.

Жителей просят соблюдать спокойствие и не распространять фейковую информацию.