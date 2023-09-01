Челябинский промышленный техникум вступил в проект «Профессионалитет»

В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме (ЧГПГТ) имени А. В. Яковлева состоялось открытие образовательно-производственного центра по направлению «Металлургия» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В рамках него учиться по практикоориентированной программе начнут около 350 студентов-первокурсников.

Проект «Профессионалитет» — учебная программа, которая реализуется в средних специальных учебных заведений совместно организациями-работодателями. Для Челябинского промышленно-гуманитарного техникума таким стратегическим партнером выступит ЧТПЗ (входит в Трубную металлургическую компанию). В рамках «Профессионалитета» для студентов ЧГПГТ были организованы новые лаборатории и мастерские.

По словам начальника управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Ольги Статировой, программа «Профессионалитет» предполагает повышение интенсивности обучения, в связи с чем у студентов ЧГПГТ появится возможность получить в рамках одной специальности 1-2 дополнительные квалификации.

«Главная особенность проекта “Профессионалитет” заключается в очень тесной связи с работодателями. У Челябинского промышленно-гуманитарного техникума им выступает ЧТПЗ. Программа, по которой студенты первого курса начнут учиться, написана совместно с работодателем. То есть, в ней нет избыточной либо устаревшей теории — она заменена на практическую подготовку на рабочем месте предприятия»,— пояснила Ольга Статирова.

Также образовательно-производственные кластеры в рамках проекта «Профессионалитет» с 1 сентября откроют на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа и Миасского машиностроительного колледжа.

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