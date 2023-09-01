«Все это, конечно же, скажется»

Известный российский экономист, сооснователь Высшей школы экономики Андрей Яковлев сообщил об уходе из вуза. По его словам, на начало 2023-го за границей находились около 700 преподавателей и научных сотрудников ВШЭ. Все они, скорее всего, не вернутся в учебное заведение. В начале августа из университета также уволился доктор экономических наук Игорь Липсиц. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным развитием событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Исход кадров из Высшей школы экономики продолжается. Один из отцов-основателей ВШЭ Андрей Яковлев, у кого нынче как раз закончился контракт, озвучил весьма интересную цифру. Около 700 преподавателей и научных сотрудников вуза находились или находятся сейчас за рубежом. И многие из них, видно, уже и не вернутся.

Для тех, кто, может быть, случайно не в курсе, сообщаем: Высшая школа экономики всегда считалась оплотом вольнодумства, прогрессивных идей и, страшно сказать, либерализма — осиное гнездо, не иначе. Разгневанная общественность ведет праведную борьбу с этим явлением лет уже, наверное, 10, а то и 15, но крепость, как ни странно, держится. Более того, это есть один из самых престижных российских вузов, в который очень непросто поступить.

По факту выходит так, что либеральное учение по-прежнему популярно и пользуется спросом. Впрочем, кого и что считать либералом, внутри этой условной группы нет согласия. Много лет идет одна и та же дискуссия: мол, я вот либерал настоящий, а ты, извини, конечно, но примазался — засланный казачок, случайный попутчик.

Тем не менее, как было сказано выше, старые, да и что особенно важно, молодые кадры все-таки уходят. И это есть тенденция, с которой уже не поспоришь. Так что, по логике вещей, рано или поздно Карфаген будет разрушен.

И тогда возникает естественный вопрос: каким будет новый храм науки? Чему будут учить студентов сменившие либералов правильные преподаватели? И, собственно говоря, есть ли иная экономическая модель, кроме либеральной? Конечно, есть. Например, советская система хозяйствования. Как там принято сейчас говорить? Иосиф Сталин — эффективный менеджер. Да, да, именно так.

Китайский опыт — «Сингапурское чудо». И его отец-основатель — очень популярный в российской властной вертикали Ли Куан Ю. Современные отечественное ноу-хау также имеется — например, управление экономикой и финансами в ручном режиме, или как эффективно убедить крупный бизнес избавится от лишнего жирка.

А, может быть, ничего и не изменится. Хотите прогрессивных идей, пожалуйста, только государство не критикуйте, а поддержите, плечо подставьте, от Запада отрекитесь, пусть и на словах — найдем общее решение, которое всех устроит.

Не будем дальше гадать. На самом деле мы же видим, какие перемены в образовании происходят. И все это, конечно же, скажется как на экономике, так и на общественной жизни государства. Но не сейчас, а в некоторой перспективе. Но сомневаться не стоит — дорога наша в целом верная и дойдем туда, куда нужно. Рано или поздно, пусть и не все.

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