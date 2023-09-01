Глава Удмуртии поздравил жителей с началом учебного года

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с Днем знаний, а также поблагодарил педагогов за их работу и профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил господин Бречалов, за успехами каждого стоят в том числе педагоги. «Они поддерживают стремление познать этот мир. Они дают не только необходимую информацию в рамках учебной программы, но и прививают любовь к Родине, понятия о том, что правильно, а что нет»»,— сказал глава Удмуртии.

Школьникам и студентам Александр Бречалов пожелал покорить новые вершины, а родителям — с пониманием и мудростью воспитывать детей.