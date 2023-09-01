Константин Головкин стал Почетным гражданином Самары

Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Константину Головкину и Алексею Солоницыну. Соответствующее решение приняла муниципальная дума.

Фото: Администрация Самары

Константин Головкин (1873 – 1925) известен как самарский купец, меценат, художник, археолог, краевед и путешественник. Он был гласным Городской Думы, руководил Самарским городским музеем и трудился архивистом в Самарском Губархиве.

Также Константин Головкин занимался живописью и фактически создал Самарскую пейзажную школу и организовал кружока самарских художников. Константин Головкин была создателем первого спортивного общества в Самаре – речного яхт-клуба.

С идеей присвоения ему звания «Почетный гражданин городского округа Самара» выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Алексей Солоницын (родился в 1938 году) – писатель, кинодраматург и член Союза кинематографистов России. Инициативу присвоить ему звание выдвинуло Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Ранее звание Почетного гражданина Самары было присвоено Дмитрию Шостаковичу посмертно. Инициативу выдвинул региональный Союз композиторов.

Георгий Портнов