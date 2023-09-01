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В Казани оцифровка дворов обойдется в 25 млн рублей

На оцифровку дворов в Казани в соответствии с требованиями системы «Наш двор» потратят 24,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заказчиком выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани». Победителю тендера предстоит оцифровать 457 дворов. В частности, необходимо создать цифровые модели дворов, произвести съемку подземных коммуникаций и сооружений, а также зеленых насаждений, объектов благоустройства.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.

"Ъ-Казань"

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