В Казани оцифровка дворов обойдется в 25 млн рублей

На оцифровку дворов в Казани в соответствии с требованиями системы «Наш двор» потратят 24,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заказчиком выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани». Победителю тендера предстоит оцифровать 457 дворов. В частности, необходимо создать цифровые модели дворов, произвести съемку подземных коммуникаций и сооружений, а также зеленых насаждений, объектов благоустройства.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.

"Ъ-Казань"