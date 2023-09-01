Директор компании в Ижевске будут судить за масштабное загрязнение почвы бетоном

В столице Удмуртии перед судом предстанет 44-летний директор коммерческой организации, которого обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, компания, возглавляемая обвиняемым, занималась производством и реализацией бетонных смесей. Мужчина давал своим подчиненным промывать водой резервуары и сливать отходы на земельный участок возле производственных площадей. В результате произошло загрязнение и отравление почвы на площади 2,58 тыс. кв. м.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также проведена химико-токсикологическая экспертиза. Размер причиненного ущерба превысил 26 млн руб., однако обвиняемый возместил его в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.